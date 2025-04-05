Вибухи у Миколаєві 5 квітня — що відомо

Дим від вибуху. Фото: Слово і діло

Ввечері 5 квітня у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Наразі в регіоні та багатьох інших областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне Миколаїв".

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Вибухи у Миколаєві 5 квітня

Вибухи у Миколаєві пролунали близько 22:08. Перед тим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог станом на 22:08, 5 квітня мала такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 22:08, 5 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали удару по Кривому Розі. Через атаку окупантів постраждали 74 людини, відомо про 19 загиблих.

Через трагедію у Кривому Розі 6 квітня по всій території України оголошено жалобу. Таким чином кожне місто проявить солідарність з родинами загиблих та поранених.