Взрывы в Николаеве 5 апреля — что известно

Дым от взрыва. Фото: Слово и дело

Вечером 5 апреля в Николаеве прогремели мощные взрывы. Сейчас в регионе и многих других областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Общественное Николаев".

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Взрывы в Николаеве 5 апреля

Взрывы в Николаеве прогремели около 22:08. Перед тем в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:08, 5 апреля имела такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:08, 5 апреля. Фото: скриншот

Напомним, вечером 4 апреля россияне нанесли удар по Кривому Рогу. Из-за атаки оккупантов пострадали 74 человека, известно о 19 погибших.

Из-за трагедии в Кривом Роге 6 апреля по всей территории Украины объявлен траур. Таким образом каждый город проявит солидарность с семьями погибших и раненых.