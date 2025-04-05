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У Кривому Розі знову зросла кількість поранених після обстрілу

5 квітня 2025 19:08
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — кількість постраждалих знову зросла
Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу 4 квітня. Фото: REUTERS/Stringer
Аркадій Пастула - Редактор

У Кривому Розі Дніпропетровської області знову зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу 4 квітня. Наразі відомо про 74 постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у суботу, 5 квітня.

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"За останніми даними, постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу — 74", — наголосив Лисак.

За його словами, на стаціонарному лікуванні перебувають 37 людей, у тому числі пʼятеро дітей.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у поліції показали перші кадри після російського обстрілу Кривого Рогу 4 квітня. 

Також мешканці міста приносять іграшки та квіти на дитячий майданчик, де загинули діти. 

війна Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли окупанти поранення
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