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В Кривом Роге снова возросло количество раненых после обстрела

5 апреля 2025 19:08
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Кривого Рога 4 апреля — количество пострадавших снова возросло
Последствия российского обстрела Кривого Рога 4 апреля. Фото: REUTERS/Stringer
Аркадий Пастула - Редактор

В Кривом Роге Днепропетровской области снова возросло количество раненых в результате российского обстрела 4 апреля. Сейчас известно о 74 пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в субботу, 5 апреля.

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"По последним данным, пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу — 74", — подчеркнул Лысак.

По его словам, на стационарном лечении находятся 37 человек, в том числе пятеро детей.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в полиции показали первые кадры после российского обстрела Кривого Рога 4 апреля.

Также жители города приносят игрушки и цветы на детскую площадку, где погибли дети.

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