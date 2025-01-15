Обмін полоненими 15 січня — відео перших хвилин повернення українців

Українець, якого повернули з російського полону. Фото: Координаційний штаб

Ще 25 українців повернулися додому з російського полону. В мережі з'явилося відео перших хвилин повернення військових та цивільних з неволі.

Відео опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram у середу, 15 січня.

Читайте також:

Як відбувалося повернення українців з полону

В Координаційному штабі зазначили, що кожен зі звільнених має серйозні проблеми зі здоров'ям. Усім нададуть належне лікування та реабілітацію.

З початку повномасштабного вторгнення Координаційний штаб вже зміг повернути з полону 3981 українця. Робота над поверненням наших людей додому триває постійно.

Нагадаємо, в Росії збільшують кількість місць для утримання українських військовополонених. Часто рідні взагалі не мають ніякої інформації щодо утримання своїх близьких.

Україна прагне провести обмін у форматі "всіх на всіх". Однак це зараз ускладнено низкою факторів, зокрема нерівною кількістю полонених та окупацією великої частини України.