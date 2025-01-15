Обмен пленными 15 января — видео первых минут возвращения украинцев

Украинец, которого вернули из российского плена. Фото: Координационный штаб

Еще 25 украинцев вернулись домой из российского плена. В сети появилось видео первых минут возвращения военных и гражданских из неволи.

Видео опубликовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в среду, 15 января.

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Как происходило возвращение украинцев из плена

В Координационном штабе отметили, что каждый из освобожденных имеет серьезные проблемы со здоровьем. Всем предоставят надлежащее лечение и реабилитацию.

С начала полномасштабного вторжения Координационный штаб уже смог вернуть из плена 3981 украинца. Работа над возвращением наших людей домой продолжается постоянно.

Напомним, в России увеличивают количество мест для содержания украинских военнопленных. Часто родные вообще не имеют никакой информации относительно содержания своих близких.

Украина стремится провести обмен в формате "всех на всех". Однако это сейчас осложнено рядом факторов, в частности неравным количеством пленных и оккупацией большой части Украины.