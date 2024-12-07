Удар по Кривому Розі — з'явилося відео перших хвилин після прильоту

Поліцейська на місці удару по Кривому Розі. Фото: Поліція Дніпропетровської області

Ввечері 6 грудня росіяни обстріляли Кривий Ріг. У мережі з'явилося відео, на якому видно, що відбувалося в перші хвилини після атаки.

Кадри, зняті на бодікамеру, опублікувала патрульна поліція в Telegram у суботу, 7 грудня.

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Як зазначають у поліції, ввечері окупанти влучили балістичною ракетою в адміністративну будівлю у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 17 постраждали. Серед поранених шестирічна дитина. У перші ж хвилини після вибуху на місце прибули патрульні поліцейські.

"Патрульні надали всю необхідну допомогу тим, хто її потребував. Водночас ми регулювали рух для безперешкодного проїзду спецтехніки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, один із постраждалих під час атаки по Кривому Рогу розповів про деталі обстрілу. У момент удару чоловік перебував в авто, його врятували подушки безпеки.

Російські окупанти протягом минулої доби атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів постраждали 15 людей.