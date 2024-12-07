Удар по Кривому Рогу — появилось видео первых минут после прилета

Полицейский на месте удара по Кривому Рогу. Фото: Полиция Днепропетровской области

Вечером 6 декабря россияне обстреляли Кривой Рог. В сети появилось видео, на котором видно, что происходило в первые минуты после атаки.

Кадры, снятые на бодикамеры, опубликовала патрульная полиция в Telegram в субботу, 7 декабря.

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Как отмечают в полиции, вечером оккупанты попали баллистической ракетой в административное здание в Кривом Роге. В результате обстрела погибли три человека, еще 17 — пострадали. Среди раненых — шестилетний ребенок. В первые минуты после взрыва на место прибыли патрульные полицейские.

"Патрульные оказали всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждался. В то же время мы регулировали движение для беспрепятственного проезда спецтехники", — говорится в сообщении.

Напомним, один из пострадавших во время атаки по Кривому Рогу рассказал о деталях обстрелов. В момент удара мужчина находился в автомобиле, его спасли подушки безопасности.

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов пострадали 15 человек.