Обстріли Херсонської області — окупанти поранили 15 людей

Окупанти атакували Херсонщину, багато поранених — фото наслідків
Російські окупанти протягом минулої доби атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів постраждали 15 людей.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у суботу, 7 грудня.
Російський обстріл Херсонщини
"Минулої доби населені пункти деокупованої Херсонщини перебували під артилерійськими та ракетним обстрілами. Також росіяни масово застосовували для атак дрони", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російських обстрілів постраждали 15 людей, у тому числі 16-річний хлопець.
У Нацполіції зазначили, що ворог пошкодив 15 приватних будинків, будівлю автозаправної станції, сім цивільних та два службові авто поліції, а також газогін.
Нагадаємо, 6 грудня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки загинули десять людей.
Також 6 грудня загарбники обстріляли Кривий Ріг, влучивши в адміністративну будівлю.
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