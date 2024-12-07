Обстріли Херсонської області — окупанти поранили 15 людей

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: t.me/UA_National_Police

Російські окупанти протягом минулої доби атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів постраждали 15 людей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у суботу, 7 грудня.

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Російський обстріл Херсонщини

"Минулої доби населені пункти деокупованої Херсонщини перебували під артилерійськими та ракетним обстрілами. Також росіяни масово застосовували для атак дрони", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: t.me/UA_National_Police

Внаслідок російських обстрілів постраждали 15 людей, у тому числі 16-річний хлопець.

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: t.me/UA_National_Police

У Нацполіції зазначили, що ворог пошкодив 15 приватних будинків, будівлю автозаправної станції, сім цивільних та два службові авто поліції, а також газогін.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 грудня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки загинули десять людей.

Також 6 грудня загарбники обстріляли Кривий Ріг, влучивши в адміністративну будівлю.