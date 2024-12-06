Обстріл Запоріжжя — у мережі з'явились фото та відео наслідків російського удару

Авіаудар по Запоріжжю — що відомо про наслідки та кількість жертв
У п'ятницю, 6 грудня, окупанти завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Через російську атаку загинуло 10 осіб.
Новини.LIVE зібрали все, що відомо про черговий воєнний злочин Росії.
Авіаудар по Запоріжжю
Перший удар керованими авіабомбами (КАБ) прийшовся на житловий район міста. Було зруйновано СТО, знищено автівки, пошкоджено житлові будинки та магазини. Другий удар росіяни завдали по відкритій місцевості в Запорізькому районі.
"Ліквідовано пожежу будівлі СТО та шість автомобілів", — йдеться у повідомленні ДСНС.
Загинуло 10 людей, ще 24 особи отримали поранення. Серед постраждалих є чотиримісячна дівчинка та двоє дітей віком 4 та 11 років.
Рятувальники зазначили, що семеро жертв авіаудару згоріли в автомобілях.
У Запорізькій ОВА повідомили, що 7 грудня у місті оголосять день жалоби за загиблими внаслідок російського авіаудару.
Нагадаємо, у День Святого Миколая, 6 грудня, Росія скинула авіабомби на Запоріжжя та вдарила ракетою по Кривому Розі. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл.
Читайте Новини.LIVE!