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Авіаудар по Запоріжжю — що відомо про наслідки та кількість жертв

6 грудня 2024 23:14
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Запоріжжя — у мережі з'явились фото та відео наслідків російського удару
Наслідки російського авіаудару. Фото: Суспільне Запоріжжя
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У п'ятницю, 6 грудня, окупанти завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Через російську атаку загинуло 10 осіб.

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про черговий воєнний злочин Росії.

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Авіаудар по Запоріжжю

Перший удар керованими авіабомбами (КАБ) прийшовся на житловий район міста. Було зруйновано СТО, знищено автівки, пошкоджено житлові будинки та магазини. Другий удар росіяни завдали по відкритій місцевості в Запорізькому районі.

"Ліквідовано пожежу будівлі СТО та шість автомобілів", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Запоріжжя авіаудар
СТО охоплена вогнем. Фото: ДСНС

Загинуло 10 людей, ще 24 особи отримали поранення. Серед постраждалих є чотиримісячна дівчинка та двоє дітей віком 4 та 11 років.

Рятувальники зазначили, що семеро жертв авіаудару згоріли в автомобілях.

Обстріл Зпоріжжя
Палаюча автівка. Фото: ДСНС

У Запорізькій ОВА повідомили, що 7 грудня у місті оголосять день жалоби за загиблими внаслідок російського авіаудару. 

Удар по Запоріжжю
Пошкоджений магазин. Фото: Суспільне Запоріжжя
Атака на Запоріжжя
Пожежа після авіаудару. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нагадаємо, у День Святого Миколая, 6 грудня, Росія скинула авіабомби на Запоріжжя та вдарила ракетою по Кривому Розі. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл.

ДСНС Запоріжжя обстріли війна в Україні Авіаудар

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