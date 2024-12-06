Обстріл Запоріжжя — у мережі з'явились фото та відео наслідків російського удару

Наслідки російського авіаудару. Фото: Суспільне Запоріжжя

У п'ятницю, 6 грудня, окупанти завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Через російську атаку загинуло 10 осіб.

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Перший удар керованими авіабомбами (КАБ) прийшовся на житловий район міста. Було зруйновано СТО, знищено автівки, пошкоджено житлові будинки та магазини. Другий удар росіяни завдали по відкритій місцевості в Запорізькому районі.

"Ліквідовано пожежу будівлі СТО та шість автомобілів", — йдеться у повідомленні ДСНС.

СТО охоплена вогнем. Фото: ДСНС

Загинуло 10 людей, ще 24 особи отримали поранення. Серед постраждалих є чотиримісячна дівчинка та двоє дітей віком 4 та 11 років.

Рятувальники зазначили, що семеро жертв авіаудару згоріли в автомобілях.

Палаюча автівка. Фото: ДСНС

У Запорізькій ОВА повідомили, що 7 грудня у місті оголосять день жалоби за загиблими внаслідок російського авіаудару.

Пошкоджений магазин. Фото: Суспільне Запоріжжя

Пожежа після авіаудару. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нагадаємо, у День Святого Миколая, 6 грудня, Росія скинула авіабомби на Запоріжжя та вдарила ракетою по Кривому Розі. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл.