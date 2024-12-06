Обстрел Запорожья — в сети появились фото и видео последствий российского удара

Авиаудар по Запорожью — какие последствия и количество жертв
В пятницу, 6 декабря, оккупанты нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району. Из-за российской атаки погибли 10 человек.
Новини.LIVE собрали все, что известно об очередном военном преступлении России.
Авиаудар по Запорожью
Первый удар управляемыми авиабомбами (УАБ) пришелся на жилой район города. Было разрушено СТО, уничтожены автомобили, повреждены жилые дома и магазины. Второй удар россияне нанесли по открытой местности в Запорожском районе.
"Уничтожено пожаром здание СТО и шесть автомобилей", — говорится в сообщении ГСЧС.
Погибли 10 человек, еще 24 человека получили ранения. Среди пострадавших четырехмесячная девочка и двое детей в возрасте 4 и 11 лет.
Спасатели отметили, что семь жертв авиаудара сгорели в автомобилях.
В Запорожской ОВА сообщили, что 7 декабря в городе объявят день траура по погибшим в результате российского авиаудара.
Напомним, в День Святого Николая, 6 декабря, Россия сбросила авиабомбы на Запорожье и ударила ракетой по Кривому Рогу. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел.
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