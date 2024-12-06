Обстрел Запорожья — в сети появились фото и видео последствий российского удара

Последствия российского авиаудара. Фото: Суспільне Запоріжжя

В пятницу, 6 декабря, оккупанты нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району. Из-за российской атаки погибли 10 человек.

Новини.LIVE собрали все, что известно об очередном военном преступлении России.

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Первый удар управляемыми авиабомбами (УАБ) пришелся на жилой район города. Было разрушено СТО, уничтожены автомобили, повреждены жилые дома и магазины. Второй удар россияне нанесли по открытой местности в Запорожском районе.

"Уничтожено пожаром здание СТО и шесть автомобилей", — говорится в сообщении ГСЧС.

СТО охвачена огнем. Фото: ГСЧС

Погибли 10 человек, еще 24 человека получили ранения. Среди пострадавших четырехмесячная девочка и двое детей в возрасте 4 и 11 лет.

Спасатели отметили, что семь жертв авиаудара сгорели в автомобилях.

Горящий автомобиль. Фото: ГСЧС

В Запорожской ОВА сообщили, что 7 декабря в городе объявят день траура по погибшим в результате российского авиаудара.

Поврежденный магазин. Фото: Суспільне Запоріжжя

Пожар после авиаудара. Фото: Суспільне Запоріжжя

Напомним, в День Святого Николая, 6 декабря, Россия сбросила авиабомбы на Запорожье и ударила ракетой по Кривому Рогу. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел.