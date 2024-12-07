Обстрелы Херсонской области — оккупанты ранили 15 человек

Оккупанты атаковали Херсонщину, много раненых — фото последствий
Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов пострадали 15 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в субботу, 7 декабря.
Российский обстрел Херсонщины
"За прошедшие сутки населенные пункты деоккупированной Херсонщины находились под артиллерийскими и ракетным обстрелами. Также россияне массово применяли для атак дроны", — говорится в сообщении.
В результате российских обстрелов пострадали 15 человек, в том числе 16-летний парень.
В Нацполиции отметили, что враг повредил 15 частных домов, здание автозаправочной станции, семь гражданских и два служебных авто полиции, а также газопровод.
Напомним, 6 декабря российские оккупанты нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки погибли десять человек.
Также 6 декабря захватчики обстреляли Кривой Рог, попав в административное здание.
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