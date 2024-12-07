Обстрелы Херсонской области — оккупанты ранили 15 человек

Последствия российского обстрела Херсонщины. Фото: t.me/UA_National_Police

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов пострадали 15 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в субботу, 7 декабря.

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"За прошедшие сутки населенные пункты деоккупированной Херсонщины находились под артиллерийскими и ракетным обстрелами. Также россияне массово применяли для атак дроны", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Херсонщины. Фото: t.me/UA_National_Police

В результате российских обстрелов пострадали 15 человек, в том числе 16-летний парень.

Последствия российского обстрела Херсонщины. Фото: t.me/UA_National_Police

В Нацполиции отметили, что враг повредил 15 частных домов, здание автозаправочной станции, семь гражданских и два служебных авто полиции, а также газопровод.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, 6 декабря российские оккупанты нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки погибли десять человек.

Также 6 декабря захватчики обстреляли Кривой Рог, попав в административное здание.