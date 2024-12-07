Удар по Кривому Рогу — деталі від одного з постраждалих

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Російські війська увечері в п'ятницю, 6 грудня, завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок цього загинули троє людей.

Деталі атаки розповів один із постраждалих у коментарі Ми Україна.

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Удар по Кривому Рогу 6 грудня

За словами пораненого, у момент удару по місту він перебував в автомобілі та спершу навіть не зрозумів, що трапилося.

Від вибуху у транспортному засобі спрацювали всі подушки безпеки, що й врятувало життя чоловіка. Але водій та пасажирка отримали осколкові поранення, вони перебувають в лікарні та вже отримали всю необхідну допомогу.

"Що з машиною я ще навіть не бачив, родичі її забрали. А мені лікарі надали всю допомогу", — прокоментував чоловік.

Нагадаємо, ворог поцілив по адміністративній будівлі у Кривому Розі. На місці розгорнули штаб допомоги постраждалим.

Також відомо, що серед 17 постраждалих внаслідок атаки на Кривий Ріг є дитина.