Удар по Кривому Рогу – детали от одного из пострадавших

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска вечером в пятницу, 6 декабря, нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате погибли три человека.

Детали атаки рассказал один из пострадавших в комментарии Ми Україна.

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Удар по Кривому Рогу 6 декабря

По словам раненого, в момент удара по городу он находился в автомобиле и сначала даже не понял, что произошло.

От взрыва в транспортном средстве сработали все подушки безопасности, что спасло жизнь мужчине. Но водитель и пассажирка получили осколочные ранения, они находятся в больнице и уже получили всю необходимую помощь.

"Что с машиной я еще даже не видел, родственники ее забрали. А мне врачи оказали всю помощь", — прокомментировал мужчина.

Напомним, враг попал по административному зданию в Кривом Роге. На месте развернули штаб помощи пострадавшим.

Также известно, что среди 17 пострадавших в результате атаки на Кривой Рог есть ребенок.