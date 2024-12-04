Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо arrow

У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо

4 грудня 2024 23:21
Чекарьова Марія - редактор
Вечірні вибухи у Кривому Розі 4 грудня — що відомо про обстріл
Ракета в небі. Фото ілюстративне: x.com/esa
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи пролунали у Кривому Розі зараз, пізно ввечері в середу, 4 грудня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про ракетну небезпеку.

Читайте також:
Ракетна атака на Кривий Ріг увечері 4 грудня
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи у Кривому Розі ввечері 4 грудня

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 22:49. О 22:51 військові попередили, що в напрямку Кривого Рогу летить швидкісна ціль. У період з 23:08 до 23:15 зафіксували три ракети, які тримали курс на місто, а о 23:17 стало відомо про ще одну швидкісну ціль.

В яких ще областях оголосили повітряну тривогу ввечері 4 грудня

Повітряна тривога ввечері 4 грудня
Карта повітряних тривог станом на 23:21 4 грудня

Станом на 23:21 повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, триває ще в десятьох регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Кіровоградська області.

Нагадаємо, у ніч проти 4 грудня пролунали вибухи в Рязані. Місцеві мешканці зазначали, що гучно було в районі, де розташована місцева авіабаза.

Також ми повідомляли, що в Балтійському морі росіяни з корабля обстріляли сигнальними боєприпасами німецький гелікоптер. Під ударом опинився гвинтокрил Брундесверу, який виконував розвідувальну місію.

Кривий Ріг вибух Дніпропетровська область обстріли ракета ракетний удар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 ТЦК може завернути документи — адвокатка вказала на часту помилку

00:09 Коли відключатимуть світло у Львові — графіки на сьогодні

4 грудня 2024

23:51 У Харкові знову будуть відключення світла — графіки на 5 грудня

23:50 Повітряна тривога поширилася на Київщину — яка небезпека

23:50 Попереджала чоловіків про ТЦК у Telegram — що вирішив суд

23:46 "Бусифікацію" не перемогли — Лубінець спростував заяву колеги

23:21 У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

23:03 Жінка заради сина пропонувала хабар ДПСУ — що вирішив суд

22:55 Ротань розповів, чому команда розчарована нічиєю з Динамо

22:34 Журналісти показали елітне майно працівників Сервісцентру МВС

00:30 ТЦК може завернути документи — адвокатка вказала на часту помилку

00:09 Коли відключатимуть світло у Львові — графіки на сьогодні

4 грудня 2024

23:51 У Харкові знову будуть відключення світла — графіки на 5 грудня

23:50 Повітряна тривога поширилася на Київщину — яка небезпека

23:50 Попереджала чоловіків про ТЦК у Telegram — що вирішив суд

23:46 "Бусифікацію" не перемогли — Лубінець спростував заяву колеги

23:21 У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

23:03 Жінка заради сина пропонувала хабар ДПСУ — що вирішив суд

22:55 Ротань розповів, чому команда розчарована нічиєю з Динамо

22:34 Журналісти показали елітне майно працівників Сервісцентру МВС

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК