Вечірні вибухи у Кривому Розі 4 грудня — що відомо про обстріл

Ракета в небі. Фото ілюстративне: x.com/esa

Вибухи пролунали у Кривому Розі зараз, пізно ввечері в середу, 4 грудня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про ракетну небезпеку.

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Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи у Кривому Розі ввечері 4 грудня

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 22:49. О 22:51 військові попередили, що в напрямку Кривого Рогу летить швидкісна ціль. У період з 23:08 до 23:15 зафіксували три ракети, які тримали курс на місто, а о 23:17 стало відомо про ще одну швидкісну ціль.

В яких ще областях оголосили повітряну тривогу ввечері 4 грудня

Карта повітряних тривог станом на 23:21 4 грудня

Станом на 23:21 повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, триває ще в десятьох регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Кіровоградська області.

Нагадаємо, у ніч проти 4 грудня пролунали вибухи в Рязані. Місцеві мешканці зазначали, що гучно було в районі, де розташована місцева авіабаза.

Також ми повідомляли, що в Балтійському морі росіяни з корабля обстріляли сигнальними боєприпасами німецький гелікоптер. Під ударом опинився гвинтокрил Брундесверу, який виконував розвідувальну місію.