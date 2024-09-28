У Кривому Розі нова кількість жертв внаслідок удару РФ 27 вересня

Працівники ДСНС розбирають завали у Кривому Розі. Фото: ДСНС Дніпропетровська область

У Кривому Розі збільшилась кількість загиблих після російського ракетного удару по місту. Рятувальники дістали з-під завалів адміністративної будівлі тіло ще однієї загиблої людини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Сергій Лисак заявив, що ще одним загиблим виявився чоловік. Його тіло сьогодні, 28 вересня, дістали з-під завалів працівники ДСНС.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Місцеві ЗМІ додали, що загиблому 24 роки. Він в момент прильоту перебував на четвертому поверсі будівлі поліції, але внаслідок обвалу впав у підвал. Рятувальники шукали його понад добу.

"Дива не сталося. З-під завалів будівлі поліції дістали четверту жертву вчорашньої ракетної атаки. Співробітнику було всього 24 роки", — пишуть у соцмережах представники ЗМІ.

Таким чином станом на зараз у Кривому Розі від ракетної атаки загинуло четверо людей.

Завали будівлі поліції у Кривому Розі. Фото: соцмережі

Нагадаємо, російські війська вдарили ракетою по адміністративній будівлі у Кривому Розі. Згодом з'ясувалося, що це було управління поліції. начальник Криворізької РВА заявив, що росіяни могли атакувати місто балістичною ракетою.