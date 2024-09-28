Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Кривому Розі зросла кількість жертв від атаки РФ на будівлю поліції arrow

У Кривому Розі зросла кількість жертв від атаки РФ на будівлю поліції

28 вересня 2024 12:09
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Кривому Розі нова кількість жертв внаслідок удару РФ 27 вересня
Працівники ДСНС розбирають завали у Кривому Розі. Фото: ДСНС Дніпропетровська область
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Кривому Розі збільшилась кількість загиблих після російського ракетного удару по місту. Рятувальники дістали з-під завалів адміністративної будівлі тіло ще однієї загиблої людини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Читайте також:

Нова кількість жертв у Кривому Розі 

Сергій Лисак заявив, що ще одним загиблим виявився чоловік. Його тіло сьогодні, 28 вересня, дістали з-під завалів працівники ДСНС.

Кривий Ріг атака
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Місцеві ЗМІ додали, що загиблому 24 роки. Він в момент прильоту перебував на четвертому поверсі будівлі поліції, але внаслідок обвалу впав у підвал. Рятувальники шукали його понад добу. 

"Дива не сталося. З-під завалів будівлі поліції дістали четверту жертву вчорашньої ракетної атаки. Співробітнику було всього 24 роки", — пишуть у соцмережах представники ЗМІ.

Таким чином станом на зараз у Кривому Розі від ракетної атаки загинуло четверо людей.

Кривий Ріг завали від ракетного удару
Завали будівлі поліції у Кривому Розі. Фото: соцмережі

Нагадаємо, російські війська вдарили ракетою по адміністративній будівлі у Кривому Розі. Згодом з'ясувалося, що це було управління поліції. начальник Криворізької РВА заявив, що росіяни могли атакувати місто балістичною ракетою.  

Кривий Ріг ДСНС Дніпропетровська область жертви ракетний удар Дніпропетровська ОВА

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:23 Одесит влаштувався на автомийку та викрав іномарку клієнта — фото

12:19 Воротар збірної України найближчим часом стане гравцем Челсі — йдуть перемовини

12:09 У Кривому Розі зросла кількість жертв від атаки РФ на будівлю поліції

12:08 Зеленський відреагував на обстріл Сум та назвав нову кількість загиблих — фото

11:55 В Одесі активісти знесли останнього Леніна — подробиці

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

11:54 Окупанти вигадали новий спосіб змусити українців на ТОТ взяти паспорт Росії

11:52 Доплати військовим по 50 тис. грн на місяць — хто може отримати

11:35 Джерело назвало людину, яка ініціювала трансфер Мудрика в Челсі

11:35 Прогноз магнітних бур на сьогодні — яка небезпека для метеозалежних

11:30 Армія Ізраїлю ліквідувала главу терористичної мережі ХАМАС та лідера Хезболли

12:23 Одесит влаштувався на автомийку та викрав іномарку клієнта — фото

12:19 Воротар збірної України найближчим часом стане гравцем Челсі — йдуть перемовини

12:09 У Кривому Розі зросла кількість жертв від атаки РФ на будівлю поліції

12:08 Зеленський відреагував на обстріл Сум та назвав нову кількість загиблих — фото

11:55 В Одесі активісти знесли останнього Леніна — подробиці

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

11:54 Окупанти вигадали новий спосіб змусити українців на ТОТ взяти паспорт Росії

11:52 Доплати військовим по 50 тис. грн на місяць — хто може отримати

11:35 Джерело назвало людину, яка ініціювала трансфер Мудрика в Челсі

11:35 Прогноз магнітних бур на сьогодні — яка небезпека для метеозалежних

11:30 Армія Ізраїлю ліквідувала главу терористичної мережі ХАМАС та лідера Хезболли

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації