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В Кривом Роге возросло количество жертв от атаки РФ на здание полиции

28 сентября 2024 12:09
Анастасия Постоенко - Редактор
В Кривом Роге новое количество жертв в результате удара РФ 27 сентября
Работники ГСЧС разбирают завалы в Кривом Роге. Фото: ГСЧС Днепропетровская область
Анастасия Постоенко - Редактор

В Кривом Роге увеличилось количество погибших после российского ракетного удара по городу. Спасатели извлекли из-под завалов административного здания тело еще одного погибшего человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Сергей Лысак заявил, что еще одним погибшим оказался мужчина. Его тело сегодня, 28 сентября, извлекли из-под завалов работники ГСЧС.

Кривой Рог атака
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Местные СМИ добавили, что погибшему 24 года. Он в момент прилета находился на четвертом этаже здания полиции, но в результате обрушения упал в подвал. Спасатели искали его более суток.

"Чуда не произошло. Из-под завалов здания полиции извлекли четвертую жертву вчерашней ракетной атаки. Сотруднику было всего 24 года", — пишут в соцсетях представители СМИ.

Таким образом, по состоянию на сейчас в Кривом Роге от ракетной атаки погибли четыре человека.

Кривой Рог завалы от ракетного удара
Завалы здания полиции в Кривом Роге. Фото: соцсети

Напомним, российские войска ударили ракетой по административному зданию в Кривом Роге. Впоследствии выяснилось, что это было управление полиции. Начальник Криворожского РВА заявил, что россияне могли атаковать город баллистической ракетой.

Кривой Рог ГСЧС Днепропетровская область жертвы ракетный удар Днепропетровская ОВА

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