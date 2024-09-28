В Кривом Роге новое количество жертв в результате удара РФ 27 сентября

В Кривом Роге возросло количество жертв от атаки РФ на здание полиции
В Кривом Роге увеличилось количество погибших после российского ракетного удара по городу. Спасатели извлекли из-под завалов административного здания тело еще одного погибшего человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Новое количество жертв в Кривом Роге
Сергей Лысак заявил, что еще одним погибшим оказался мужчина. Его тело сегодня, 28 сентября, извлекли из-под завалов работники ГСЧС.
Местные СМИ добавили, что погибшему 24 года. Он в момент прилета находился на четвертом этаже здания полиции, но в результате обрушения упал в подвал. Спасатели искали его более суток.
"Чуда не произошло. Из-под завалов здания полиции извлекли четвертую жертву вчерашней ракетной атаки. Сотруднику было всего 24 года", — пишут в соцсетях представители СМИ.
Таким образом, по состоянию на сейчас в Кривом Роге от ракетной атаки погибли четыре человека.
Напомним, российские войска ударили ракетой по административному зданию в Кривом Роге. Впоследствии выяснилось, что это было управление полиции. Начальник Криворожского РВА заявил, что россияне могли атаковать город баллистической ракетой.
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