Понеділок 23 вересня буде оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок обстрілу

У Кривому Розі поліція розгорнула штаб для прийому звернень громадян. Фото: Поліція Дніпропетровської області

Вночі 21 вересня внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув 12-річний хлопчик та дві пенсіонерки. Є поранені. У понеділок, 23 вересня, у місті оголосять День жалоби.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

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Знищений будинок. Фото: Поліція Дніпропетровської області

Жертви атаки на Кривий Ріг 21 вересня

У ніч з п'ятниці на суботу російські військові атакували ракетами житлові квартали у центрі Кривого Рогу. Загинули 12-річний хлопчик та дві літні жінки — 77 та 79 років.

"Одна з них була врятована з-під завалів будинку, але померла в автомобілі швидкої. Поранення отримали 17-річний хлопець та чоловіки 31 та 50 років. Вони були доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", — написав Олександр Вілкул.

Після обстрілу сталися пожежі, два приватні будинки були зруйновані.

Допис Олександра Вілкула. фото: скриншот

В міських пабліках повідомляють, що в одній з осель загинули разом бабуся з 12-річним онуком.

"Хлопчику було 12 років. Його батьки повертаються до Кривого Рогу з іншого міста. Мама раніше служила у ЗСУ, а старший брат обороняв Маріуполь і потрапив у полон", — йдеться в повідомленні.

Понеділок, 23 вересня, у Кривому Розі буде оголошено Днем жалоби.

Жертви російської атаки. Фото: СВОЇ | Кривий Ріг

Допис Telegram-каналу СВОЇ | Кривий Ріг. Фото: скриншот

Наслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото: Поліція Дніпропетровської області

Нагадаємо, у Кривому Розі через обстріл загорілися два приватні будинки, пошкоджено понад два десятки й два — зруйновані. Понівечені школа, гараж та авто.

У Дніпропетровській ОВА оприлюднили фото наслідків атаки на Кривий Ріг, внаслідок якої троє людей загинули та троє зазнали травм.