Понедельник 23 сентября будет объявлен Днем траура по погибшим в результате обстрелов

В Кривом Роге объявят День траура по погибшим в результате российской атаки
Ночью 21 сентября в результате ракетного удара по Кривому Рогу погиб 12-летний мальчик и две пенсионерки. Есть раненые. В понедельник, 23 сентября, в городе объявят День траура.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
Жертвы атаки на Кривой Рог 21 сентября
В ночь с пятницы на субботу российские военные атаковали ракетами жилые кварталы в центре Кривого Рога. Погибли 12-летний мальчик и две пожилые женщины — 77 и 79 лет.
"Одна из них была спасена из-под завалов дома, но скончалась в автомобиле скорой. Ранения получили 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они были доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь", — написал Александр Вилкул.
После обстрела начались пожары, два частных дома были разрушены.
В городских пабликах сообщают, что в одном из домов погибли вместе бабушка с внуком.
"Мальчику было 12 лет. Его родители возвращаются в Кривой Рог из другого города. Мама раньше служила в ВСУ, а старший брат оборонял Мариуполь и попал в плен", — говорится в сообщении.
Понедельник, 23 сентября, в Кривом Роге будет объявлен Днем траура.
Напомним, в Кривом Роге из-за обстрелов загорелись два частных дома, повреждено более двух десятков и два — разрушены. Изуродованные школа, гараж и авто.
В Днепропетровской ОВА обнародовали фото последствий атаки на Кривой Рог, в результате которой три человека погибли и трое получили травмы.
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