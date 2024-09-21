Понедельник 23 сентября будет объявлен Днем траура по погибшим в результате обстрелов

В Кривом Роге полиция развернула штаб для приема обращений граждан. Фото: Полиция Днепропетровской области

Ночью 21 сентября в результате ракетного удара по Кривому Рогу погиб 12-летний мальчик и две пенсионерки. Есть раненые. В понедельник, 23 сентября, в городе объявят День траура.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

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Уничтоженный дом. Фото: Полиция Днепропетровской области

Жертвы атаки на Кривой Рог 21 сентября

В ночь с пятницы на субботу российские военные атаковали ракетами жилые кварталы в центре Кривого Рога. Погибли 12-летний мальчик и две пожилые женщины — 77 и 79 лет.

"Одна из них была спасена из-под завалов дома, но скончалась в автомобиле скорой. Ранения получили 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они были доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь", — написал Александр Вилкул.

После обстрела начались пожары, два частных дома были разрушены.

Сообщение Александра Вилкула. фото: скриншот

В городских пабликах сообщают, что в одном из домов погибли вместе бабушка с внуком.

"Мальчику было 12 лет. Его родители возвращаются в Кривой Рог из другого города. Мама раньше служила в ВСУ, а старший брат оборонял Мариуполь и попал в плен", — говорится в сообщении.

Понедельник, 23 сентября, в Кривом Роге будет объявлен Днем траура.

Жертвы российской атаки. Фото: СВОЇ | Кривий Ріг

Публикация Telegram-канала СВОЇ | Кривий Ріг. Фото: скриншот

Последствия атаки в Днепропетровскую область. Фото: Полиция Днепропетровской области

Напомним, в Кривом Роге из-за обстрелов загорелись два частных дома, повреждено более двух десятков и два — разрушены. Изуродованные школа, гараж и авто.

В Днепропетровской ОВА обнародовали фото последствий атаки на Кривой Рог, в результате которой три человека погибли и трое получили травмы.