Обстріл Краматорська 22 червня — кількість загиблих зросла

У Краматорську зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу
У Краматорську Донецької області зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу у ніч проти 22 червня. З-під завалів будинку дістали тіла ще двох жінок.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Обстріл Краматорська 22 червня
У Краматорську продовжується аварійно-рятувальна операція.
"Станом на 17:40 на місці обстрілу з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією ДСНС, під завалами будинку може перебувати ще одна людина. Окупанти вдарили по чотириповерхівці бомбою.
Загалом загарбники вбили чотирьох людей, ще четверо — отримали поранення.
Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Краматорську.
Крім того, сьогодні загарбники атакували тренувальний полігон однієї механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок удару є загиблі та поранені.
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