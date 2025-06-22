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Головна Армія У Краматорську зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу

У Краматорську зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу

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Дата публікації: 22 червня 2025 19:58
Обстріл Краматорська 22 червня — кількість загиблих зросла
Наслідки обстрілу Краматорська 22 червня. Фото: ДСНС
Ключові моменти Обстріл Краматорська 22 червня

У Краматорську Донецької області зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу у ніч проти 22 червня. З-під завалів будинку дістали тіла ще двох жінок.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Обстріл Краматорська 22 червня 

У Краматорську продовжується аварійно-рятувальна операція. 

"Станом на 17:40 на місці обстрілу з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією ДСНС, під завалами будинку може перебувати ще одна людина. Окупанти вдарили по чотириповерхівці бомбою.

Загалом загарбники вбили чотирьох людей, ще четверо — отримали поранення.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Краматорську.

Крім того, сьогодні загарбники атакували тренувальний полігон однієї механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

війна ДСНС Донецька область обстріли рятувальники Краматорськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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