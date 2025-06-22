Обстріл Краматорська 22 червня — кількість загиблих зросла

Наслідки обстрілу Краматорська 22 червня. Фото: ДСНС

У Краматорську Донецької області зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу у ніч проти 22 червня. З-під завалів будинку дістали тіла ще двох жінок.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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У Краматорську продовжується аварійно-рятувальна операція.

"Станом на 17:40 на місці обстрілу з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією ДСНС, під завалами будинку може перебувати ще одна людина. Окупанти вдарили по чотириповерхівці бомбою.

Загалом загарбники вбили чотирьох людей, ще четверо — отримали поранення.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Краматорську.

Крім того, сьогодні загарбники атакували тренувальний полігон однієї механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок удару є загиблі та поранені.