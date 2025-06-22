Обстріл Краматорська в ніч проти 22 червня 2025 року — які наслідки

Багатоповерхівка у Краматорську після обстрілу. Фото: Краматорська міська військова адміністрація

У ніч проти 22 червня російські війська завдали удару по багатоповерхівці у Краматорську. За попередньою інформацією, є постраждалі.



Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Скриншот повідомлення Краматорської міської військової адміністрації

Що відомо про обстріл Краматорська в ніч проти 22 червня

Станом на 23:09 21 червня росіяни завдали сім ударів по промисловій зоні і житловій забудові Краматорська. Під завалами багатоповерхового будинку, імовірно, перебуває людина. Наразі триває рятувальна операція.

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Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня прогримів вибух у Сумах. Росіяни атакували місто балістикою.

Також ми повідомляли, що ввечері 21 червня сигнал повітряної тривоги лунав у столиці та деяких областях. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння.