Вечірній вибух у Сумах 21 червня 2025 року — що відомо про обстріл

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибух прогримів у Сумах зараз, пізно ввечері в суботу, 21 червня. У Сумській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибух у Сумах пізно ввечері 21 червня

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили ще о 17:56. О 23:03 Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 23:20 моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" попередив, що на Суми летить балістика. О 23:22 він зазначив, що може бути повторний пуск.

Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці областей. Причиною стала загроза застосування балістики.

Також ми повідомляли, що вночі 21 червня прогриміло понад 40 вибухів у Кременчуці на Полтавщині. Росіяни атакували місто ракетами та ударними БпЛА.