Вечерний взрыв в Сумах 21 июня 2025 года — что известно об обстреле

В Сумах был слышен взрыв — город под ударом баллистики
Взрыв прогремел в Сумах сейчас, поздно вечером в субботу, 21 июня. В Сумской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Что известно о взрыве в Сумах поздно вечером 21 июня
Воздушную тревогу в Сумской области объявили еще в 17:56. В 23:03 Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В 23:20 мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупредил, что на Сумы летит баллистика. В 23:22 он отметил, что может быть повторный пуск.
Напомним, поздно вечером 21 июня объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде областей. Причиной стала угроза применения баллистики.
Также мы сообщали, что ночью 21 июня прогремело более 40 взрывов в Кременчуге на Полтавщине. Россияне атаковали город ракетами и ударными БпЛА.
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