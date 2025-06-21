Вечерний взрыв в Сумах 21 июня 2025 года — что известно об обстреле

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрыв прогремел в Сумах сейчас, поздно вечером в субботу, 21 июня. В Сумской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрыве в Сумах поздно вечером 21 июня

Воздушную тревогу в Сумской области объявили еще в 17:56. В 23:03 Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 23:20 мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупредил, что на Сумы летит баллистика. В 23:22 он отметил, что может быть повторный пуск.

Скриншот сообщений Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Напомним, поздно вечером 21 июня объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде областей. Причиной стала угроза применения баллистики.

Также мы сообщали, что ночью 21 июня прогремело более 40 взрывов в Кременчуге на Полтавщине. Россияне атаковали город ракетами и ударными БпЛА.