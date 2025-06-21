Обстріл Кременчука 21 червня — в місті було понад 40 вибухів

Ракети в небі. Ілюстративне фото: Мілітарний

Російські війська у ніч проти 21 червня атакували Кременчук Полтавської області. Місто кілька годин було під ударами ворожих ракет та дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та моніторингові канали.

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Монітори зазначають, що цієї ночі окупанти випустили по Кременчуку ударні дрони Shahed-136, аеробалістичні ракети 9-С-7760 "Кинджал" та крилаті ракети 3М14 "Калібр"/Р-500 "Іскандер-К".

Рух повітряних цілей РФ над Україною 21 червня. Фото: t.me/monitoringwar

Водночас Повітряні сили повідомили, що пуски ракет на місто здійснювались з акваторії Чорного моря. За даними ЗМІ, в місті кілька годин лунала повітряна тривога та було чутно щонайменше 40 вибухів.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. Однак у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

В результаті ворожої атаки постраждала одна людина. Зараз рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, ввечері 20 червня росіяни атакували дронами Суми. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Крім того, 20 червня РФ пошкодила обстрілом пам'ятки культури в Одесі. Йдеться про історичний непрацюючий пивзавод на Французькому бульварі та про житловий комплекс на Семинарській.