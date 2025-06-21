Обстрел Кременчуга 21 июня — в городе было более 40 взрывов

Ракеты в небе. Иллюстративное фото: Милитарный

Российские войска в ночь на 21 июня атаковали Кременчуг Полтавской области. Город несколько часов был под ударами вражеских ракет и дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и мониторинговые каналы.

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Обстрелы Кременчуга 21 июня

Мониторы отмечают, что этой ночью оккупанты выпустили по Кременчугу ударные дроны Shahed-136, аэробаллистические ракеты 9-С-7760 "Кинжал" и крылатые ракеты 3М14 "Калибр"/Р-500 "Искандер-К".

Движение воздушных целей РФ над Украиной 21 июня. Фото: t.me/monitoringwar

В то же время Воздушные силы сообщили, что пуски ракет на город осуществлялись из акватории Черного моря. По данным СМИ, в городе несколько часов звучала воздушная тревога и было слышно не менее 40 взрывов.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут рассказал, что большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО. Однако в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

В результате вражеской атаки пострадал один человек. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий.

Напомним, вечером 20 июня россияне атаковали дронами Сумы. В результате атаки пострадала женщина.

Кроме того, 20 июня РФ повредила обстрелом памятники культуры в Одессе. Речь идет об историческом неработающем пивзаводе на Французском бульваре и о жилом комплексе на Семинарской.