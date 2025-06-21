Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Прозвучало более 40 взрывов — РФ массированно атаковала Кременчуг

Прозвучало более 40 взрывов — РФ массированно атаковала Кременчуг

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 09:06
Обстрел Кременчуга 21 июня — в городе было более 40 взрывов
Ракеты в небе. Иллюстративное фото: Милитарный
Ключові моменти Обстрелы Кременчуга 21 июня

Российские войска в ночь на 21 июня атаковали Кременчуг Полтавской области. Город несколько часов был под ударами вражеских ракет и дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и мониторинговые каналы.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Кременчуга 21 июня

Мониторы отмечают, что этой ночью оккупанты выпустили по Кременчугу ударные дроны Shahed-136, аэробаллистические ракеты 9-С-7760 "Кинжал" и крылатые ракеты 3М14 "Калибр"/Р-500 "Искандер-К".

Обстріли Кременчука 21 червня
Движение воздушных целей РФ над Украиной 21 июня. Фото: t.me/monitoringwar

В то же время Воздушные силы сообщили, что пуски ракет на город осуществлялись из акватории Черного моря. По данным СМИ, в городе несколько часов звучала воздушная тревога и было слышно не менее 40 взрывов.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут рассказал, что большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО. Однако в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

В результате вражеской атаки пострадал один человек. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий.

Напомним, вечером 20 июня россияне атаковали дронами Сумы. В результате атаки пострадала женщина.

Кроме того, 20 июня РФ повредила обстрелом памятники культуры в Одессе. Речь идет об историческом неработающем пивзаводе на Французском бульваре и о жилом комплексе на Семинарской.

взрыв Кременчуг обстрелы ракеты дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации