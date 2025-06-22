Обстрел Краматорска 22 июня — количество погибших возросло

Последствия обстрела Краматорска 22 июня. Фото: ГСЧС

В Краматорске Донецкой области возросло количество погибших в результате обстрела в ночь на 22 июня. Из-под завалов дома достали тела еще двух женщин.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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В Краматорске продолжается аварийно-спасательная операция.

"По состоянию на 17:40 на месте обстрела из-под завалов дома спасатели изъяли тела четырех погибших лиц", — говорится в сообщении.

По предварительной информации ГСЧС, под завалами дома может находиться еще один человек. Оккупанты ударили по четырехэтажке бомбой.

В общем захватчики убили четырех человек, еще четверо — получили ранения.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты ударили по многоэтажке в Краматорске.

Кроме того, сегодня захватчики атаковали тренировочный полигон одной механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые.