Обстрел Краматорска 22 июня — количество погибших возросло

В Краматорске возросло количество погибших в результате обстрела
В Краматорске Донецкой области возросло количество погибших в результате обстрела в ночь на 22 июня. Из-под завалов дома достали тела еще двух женщин.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Обстрел Краматорска 22 июня
В Краматорске продолжается аварийно-спасательная операция.
"По состоянию на 17:40 на месте обстрела из-под завалов дома спасатели изъяли тела четырех погибших лиц", — говорится в сообщении.
По предварительной информации ГСЧС, под завалами дома может находиться еще один человек. Оккупанты ударили по четырехэтажке бомбой.
В общем захватчики убили четырех человек, еще четверо — получили ранения.
Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты ударили по многоэтажке в Краматорске.
Кроме того, сегодня захватчики атаковали тренировочный полигон одной механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые.
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