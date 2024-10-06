Удар по Сумській області — у Конотопі лунали вибухи

У Конотопі лунали вибухи
Ввечері 6 жовтня російські війська завдають ударів по території України. У Конотопі було чутно вибух.
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
Вибух у Конотопі
За декілька хвилин до початку оголошення повітряної тривоги у Сумській області Семеніхін заявив про те, що російські війська готують комбінований удар по Україні з усього, що в них є.
"Ціль — енергетика і терор мирного населення", — написав міський голова.
Згодом о 22:07 Семеніхів повідомив про приліт у місті Конотоп.
"Приліт. Швидше таки ракета", — зазначив мер Конотопа, додавши про загрозу БпЛА.
У Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. А також про пуски КАБів на Сумщині.
Станом на 22:34 повітряна тривога оголошена у семи областях. Під загрозою ударів Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Харківська та Донецька області.
Нагадаємо, внаслідок атаки російських військових на Донеччину 6 жовтня загинуло двоє цивільних, ще десять людей отримали поранення, серед яких 6-річна дитина.
Раніше ми писали, що у ніч проти 6 жовтня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Сили оборони зуміли збити дві ракети та 56 ворожих ударних дронів типу Shahed.
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