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У Конотопі лунали вибухи

6 жовтня 2024 22:19
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Удар по Сумській області — у Конотопі лунали вибухи
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Ввечері 6 жовтня російські війська завдають ударів по території України. У Конотопі було чутно вибух.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

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За декілька хвилин до початку оголошення повітряної тривоги у Сумській області Семеніхін заявив про те, що російські війська готують комбінований удар по Україні з усього, що в них є.

"Ціль — енергетика і терор мирного населення", — написав міський голова.

Вибух у Конотопі
Допис Сменіхіна. Фото: скриншот

Згодом о 22:07 Семеніхів повідомив про приліт у місті Конотоп.

"Приліт. Швидше таки ракета", — зазначив мер Конотопа, додавши про загрозу БпЛА.

У Конотопі лунали вибухи - фото 2
Допис міського голови Конотопа. Фото: скриншот

У Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. А також про пуски КАБів на Сумщині.

У Сумах пролунав вибух
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 22:34 повітряна тривога оголошена у семи областях. Під загрозою ударів Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Харківська та Донецька області.

У Конотопі лунали вибухи - фото 4
Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок атаки російських військових на Донеччину 6 жовтня загинуло двоє цивільних, ще десять людей отримали поранення, серед яких 6-річна дитина. 

Раніше ми писали, що у ніч проти 6 жовтня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Сили оборони зуміли збити дві ракети та 56 ворожих ударних дронів типу Shahed.

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