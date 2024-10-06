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Російські військові трьома авіабомбами вдарили по Костянтинівці — фото

6 жовтня 2024 20:50
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Удар по Донеччині 6 жовтня — є загиблі та поранені
Наслідки атаки на Донецьку область 6 жовтня. Фото: Донецька обласна прокуратура
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Внаслідок атаки російських військових на Донеччину 6 жовтня загинуло двоє цивільних,  ще десять людей отримали поранення, серед яких 6-річна дитина. Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів війни.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у неділю, 6 жовтня.

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У неділю, 6 жовтня, російські військові завдяки FPV-дрону атакували автомобіль, де перебували представники волонтерської організації, у с. Іллінка Курахівської громади Донецької області. Внаслідок обстрілу загинув 37-річний волонтер, його 32-річна колега дістала акубаротравму. 

удар по Донецькій області 6 жовтня
Наслідки російських обстрілів Донецької області. Фото: Донецька обласна прокуратура

Під обстріли потрапили також Часів Яр, Торецьк та с.Серебрянка Бахмутського району, де було травмовано трьох цивільних громадян.

"Крім того, ворог обстріляв селище Біленьке м. Краматорська. Поранення отримали чоловіки 1934 і 1941 року та 28-річна жінка з 6-річним сином", — йдеться в повідомленні. 

пошкоджений будинок
Зруйнований будинок внаслідок удару по Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура 

Повідомляється, що загарбники завдали три авіаудари КАБами по Костянтинівці. 

"Під час руху автомобілем по одній з вулиць несумісні з життям травми дістав 48-річний містянин, 22-річний чоловік та жінка 1931 року зазнали травм і осколкових поранень", — заявили у прокуратурі.

Удар по Донеччині 6 жовтня
Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у селищі Нью-Йорк Донецької області російські військові вчергове здійснили воєнний злочин, розстрілявши полонених українських бійців. Момент страти зафіксували на дрон.

Ми писали, що у ніч проти 6 жовтня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Сили оборони зуміли збити дві ракети та 56 ворожих ударних дронів типу Shahed.

Донецька область війна в Україні поранення загиблі Часів Яр Торецьк

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