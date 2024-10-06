У Повітряних силах відзвітували про збиті дрони та ракети цієї ночі

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 6 жовтня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Сили оборони зуміли збити дві ракети та 56 ворожих ударних дронів типу Shahed.

Про це говориться у звіті Повітряних сил.

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Нічна атака на Україну

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:

2 балістичні ракети Іскандер-М;

1 крилату ракету Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

87 БпЛА типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Можливо, це сталося завдяки активній протидії РЕБ.

Нагадаємо, днями раніше ми писали, що Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" балістичними ракетами ATACAMS.

Також Новини.LIVE писали, що нещодавно у Третій штурмовій бригаді показали, як вправно ліквідували шість вантажівок, танк та особовий склад окупантів.