В Воздушных силах отчитались о сбитых дронах и ракетах этой ночью
В ночь на 6 октября российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами разных типов. Силы обороны сумели сбить две ракеты и 56 вражеских ударных дронов типа Shahed.
Об этом говорится в отчете Воздушных сил.
Ночная атака на Украину
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М;
- 1 крылатую ракету Искандер-К;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 87 БпЛА типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.
25 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины. Возможно, это произошло благодаря активному противодействию РЭБ.
Напомним, недавно мы писали, что Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" баллистическими ракетами ATACAMS.
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