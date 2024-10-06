В Воздушных силах отчитались о сбитых дронах и ракетах этой ночью

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 6 октября российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами разных типов. Силы обороны сумели сбить две ракеты и 56 вражеских ударных дронов типа Shahed.

Об этом говорится в отчете Воздушных сил.

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Ночная атака на Украину

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника:

2 баллистические ракеты Искандер-М;

1 крылатую ракету Искандер-К;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

87 БпЛА типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

25 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины. Возможно, это произошло благодаря активному противодействию РЭБ.

Напомним, недавно мы писали, что Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" баллистическими ракетами ATACAMS.

Также Новини.LIVE писали, что недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как ловко ликвидировали шесть грузовиков, танк и личный состав оккупантов.