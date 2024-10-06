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Российские военные тремя авиабомбами ударили по Константиновке — фото

6 октября 2024 20:50
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Удар по Донецкой области 6 октября — есть погибшие и раненые
Последствия атаки на Донецкую область 6 октября. Фото: Донецкая областная прокуратура
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В результате атаки российских военных в Донецкой области 6 октября погибли двое гражданских, еще десять человек получили ранения, среди которых есть 6-летний ребенок. Донецкая областная прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов войны.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в воскресенье, 6 октября.

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В воскресенье, 6 октября, российские военные благодаря FPV-дрону атаковали автомобиль, где находились представители волонтерской организации, в с. Ильинка Кураховской громады Донецкой области. В результате обстрела погиб 37-летний волонтер, его 32-летняя коллега получила акубаротравму. 

удар по Донецкой области 6 октября
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Под обстрелы попали также Часов Яр, Торецк и с.Серебрянка Бахмутского района, где были травмированы трое гражданских лиц.

"Кроме того, враг обстрелял поселок Беленькое г. Краматорска. Ранения получили мужчины 1934 и 1941 года и 28-летняя женщина с 6-летним сыном", — говорится в сообщении. 

поврежденный дом
Разрушенный дом в результате удара по Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Сообщается, что захватчики нанесли три авиаудара КАБами по Константиновке. 

"Во время движения автомобилем по одной из улиц несовместимые с жизнью травмы получил 48-летний горожанин, 22-летний мужчина и женщина 1931 года получили травмы и осколочные ранения", — заявили в прокуратуре.

Удар по Донбасу 6 октября
Сообщение Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в поселке Нью-Йорк Донецкой области российские военные в очередной раз совершили военное преступление, расстреляв пленных украинских бойцов. Момент смертной казни зафиксировали на дрон.

Мы писали, что в ночь на 6 октября российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами разных типов. Силы обороны сумели сбить две ракеты и 56 вражеских ударных дронов типа Shahed.

Донецкая область война в Украине ранение погибшие Часов Яр Торецк

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