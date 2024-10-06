Удар по Сумской области — в Конотопе раздавались взрывы

В Конотопе раздавались взрывы
Вечером 6 октября российские войска наносят удары по территории Украины. В Конотопе был слышен взрыв.
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
Взрыв в Конотопе
За несколько минут до начала объявления воздушной тревоги в Сумской области Семенихин заявил, что российские войска готовят комбинированный удар по Украине из всего, что у них есть.
"Цель — энергетика и террор мирного населения", — написал городской голова.
Впоследствии в 22:07 Семенихов сообщил о прилете в городе Конотоп.
"Прилет. Скорее ракета", — отметил мэр Конотопа, добавив об угрозе БпЛА.
В воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. А также о пусках КАБов в Сумской области.
По состоянию на 22.34 воздушная тревога объявлена в семи областях. Под угрозой ударов — Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Харьковская и Донецкая области.
Напомним, в результате атаки российских военных на Донетчину 6 октября погибли два гражданских, еще десять человек получили ранения, среди которых 6-летний ребенок.
Ранее мы писали, что в ночь на 6 октября российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами разных типов. Силы обороны сумели сбить две ракеты и 56 вражеских ударных дронов типа Shahed.
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