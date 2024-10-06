Удар по Сумской области — в Конотопе раздавались взрывы

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Вечером 6 октября российские войска наносят удары по территории Украины. В Конотопе был слышен взрыв.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

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Взрыв в Конотопе

За несколько минут до начала объявления воздушной тревоги в Сумской области Семенихин заявил, что российские войска готовят комбинированный удар по Украине из всего, что у них есть.

"Цель — энергетика и террор мирного населения", — написал городской голова.

Сообщение Сменихина. Фото: скриншот

Впоследствии в 22:07 Семенихов сообщил о прилете в городе Конотоп.

"Прилет. Скорее ракета", — отметил мэр Конотопа, добавив об угрозе БпЛА.

Сообщение городского головы Конотопа. Фото: скриншот

В воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. А также о пусках КАБов в Сумской области.

Сообщение Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 22.34 воздушная тревога объявлена в семи областях. Под угрозой ударов — Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Харьковская и Донецкая области.

Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Напомним, в результате атаки российских военных на Донетчину 6 октября погибли два гражданских, еще десять человек получили ранения, среди которых 6-летний ребенок.

Ранее мы писали, что в ночь на 6 октября российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами разных типов. Силы обороны сумели сбить две ракеты и 56 вражеских ударных дронов типа Shahed.