Вибухи у Хмельницькому 28 листопада — місто атакують ракети

вибухи

Вибухи у Хмельницькому пролунали зранку 28 листопада. Російські окупанти атакують усю Україну ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.

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Вибухи у Хмельницькому 28 листопада

Оновлено 08:34. У місті пролунали повторні вибухи.

Російські війська ще з ночі 28 листопада розпочали масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи лунають майже у всіх міста, зокрема і в Хмельницькому.

Повітряні сили напередодні попереджали про рух ракет в напрямку міста.

Скриншот допису Повітряних сил

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях.

Повітряна тривога в Україні

Наразі місцева влада не розповідала подробиць.

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