Вибухи у Хмельницькому 28 листопада — місто атакують ракети

У Хмельницькому пролунали потужні вибухи — місто під атакою ракет
Вибухи у Хмельницькому пролунали зранку 28 листопада. Російські окупанти атакують усю Україну ракетами.
Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.
Вибухи у Хмельницькому 28 листопада
Оновлено 08:34. У місті пролунали повторні вибухи.
Російські війська ще з ночі 28 листопада розпочали масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи лунають майже у всіх міста, зокрема і в Хмельницькому.
Повітряні сили напередодні попереджали про рух ракет в напрямку міста.
Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях.
Наразі місцева влада не розповідала подробиць.
Доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!