Удар по Луцьку 28 листопада — частина міста без світла

Ремонт енергооб'єкта. Фото: ДТЕК

Російські війська зранку 28 листопада обстріляли Луцьк. Внаслідок влучання знеструмлено частину міста, не працює електротранспорт.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у своєму Telegram.

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"Маємо декілька прильотів у нашому місті. До завершення повітряної тривоги не маємо права озвучувати, куди саме потрапили ворожі цілі, але маємо відключення електроенергії в частині міста. На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів", — розповів Поліщук.

Мер додав, що, на щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає. На місці працюють усі екстрені служби.

Учнів першої зміни перевели на дистанційне навчання, в усіх навчальних закладах працюватимуть "пункти незламності".

Нагадаємо, російська армія здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Ворог обстрілює енергетичні об'єкти країни.

Вибухи лунали у Києві, Хмельницькому, Івано-Франківську, а також на Львівщині.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Росія робила запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі під час холодів.