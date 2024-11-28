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Окупанти вдарили по Луцьку — частина міста без світла

28 листопада 2024 08:54
Карина Приходько - Редактор
Удар по Луцьку 28 листопада — частина міста без світла
Ремонт енергооб'єкта. Фото: ДТЕК
Карина Приходько - Редактор

Російські війська зранку 28 листопада обстріляли Луцьк. Внаслідок влучання знеструмлено частину міста, не працює електротранспорт.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у своєму Telegram. 

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"Маємо декілька прильотів у нашому місті. До завершення повітряної тривоги не маємо права озвучувати, куди саме потрапили ворожі цілі, але маємо відключення електроенергії в частині міста. На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів", — розповів Поліщук. 

Мер додав, що, на щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає. На місці працюють усі екстрені служби.

Учнів першої зміни перевели на дистанційне навчання, в усіх навчальних закладах працюватимуть "пункти незламності".

Нагадаємо, російська армія здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Ворог обстрілює енергетичні об'єкти країни. 

Вибухи лунали у Києві, Хмельницькому, Івано-Франківську, а також на Львівщині

Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Росія робила запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі під час холодів. 

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