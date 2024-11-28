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Єрмак заявив, що Росія робила запас ракет для ударів по Україні

28 листопада 2024 08:14
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України 28 листопада — реакція Єрмака
Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

Російські війська ще вночі 28 листопада розпочали масований обстріл України. Для цього вони робили запас ракет.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram. 

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"Росіяни продовжують тактику терору. Вони робили запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі, для війни з цивільними під час холодів, протягом зими", — йдеться у повідомленні. 

За його словами, окупантам допомагали "божевільні союзники", зокрема Північна Корея. Прямо зараз вони здійснюють комбінований обстріл усієї країни. 

"Вони воюють навіть з дітьми. Україна має чим відповідати", — наголосив керівник ОП. 

обстріли України 28 листопада
Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, російська армія здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Ворог обстрілює енергетичні об'єкти країни. 

Також ми писали, що вибухи вже лунали у Києві та на Волині. Там запроваджено екстрені відключення світла.

Андрій Єрмак обстріли ракети війна в Україні світло

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