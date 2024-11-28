Обстріли України 28 листопада — реакція Єрмака

Єрмак заявив, що Росія робила запас ракет для ударів по Україні
Російські війська ще вночі 28 листопада розпочали масований обстріл України. Для цього вони робили запас ракет.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
Реакція Єрмака на обстріли України 28 листопада
"Росіяни продовжують тактику терору. Вони робили запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі, для війни з цивільними під час холодів, протягом зими", — йдеться у повідомленні.
За його словами, окупантам допомагали "божевільні союзники", зокрема Північна Корея. Прямо зараз вони здійснюють комбінований обстріл усієї країни.
"Вони воюють навіть з дітьми. Україна має чим відповідати", — наголосив керівник ОП.
Нагадаємо, російська армія здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Ворог обстрілює енергетичні об'єкти країни.
Також ми писали, що вибухи вже лунали у Києві та на Волині. Там запроваджено екстрені відключення світла.
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