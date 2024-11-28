Обстріли України 28 листопада — реакція Єрмака

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Російські війська ще вночі 28 листопада розпочали масований обстріл України. Для цього вони робили запас ракет.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

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"Росіяни продовжують тактику терору. Вони робили запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі, для війни з цивільними під час холодів, протягом зими", — йдеться у повідомленні.

За його словами, окупантам допомагали "божевільні союзники", зокрема Північна Корея. Прямо зараз вони здійснюють комбінований обстріл усієї країни.

"Вони воюють навіть з дітьми. Україна має чим відповідати", — наголосив керівник ОП.

Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, російська армія здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Ворог обстрілює енергетичні об'єкти країни.

Також ми писали, що вибухи вже лунали у Києві та на Волині. Там запроваджено екстрені відключення світла.