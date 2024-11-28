Обстрелы Украины 28 ноября — реакция Ермака

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Российские войска еще ночью 28 ноября начали массированный обстрел Украины. Для этого они делали запас ракет.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

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"Россияне продолжают тактику террора. Они делали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы", — говорится в сообщении.

По его словам, оккупантам помогали "сумасшедшие союзники", в том числе Северная Корея. Прямо сейчас они совершают комбинированный обстрел всей страны.

"Они воюют даже с детьми. Украине есть чем отвечать", — подчеркнул руководитель ОП.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, российская армия совершает массированную ракетную атаку на Украину. Неприятель обстреливает энергетические объекты страны.

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