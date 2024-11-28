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Ермак заявил, что Россия делала запас ракет для ударов по Украине

28 ноября 2024 08:14
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины 28 ноября — реакция Ермака
Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

Российские войска еще ночью 28 ноября начали массированный обстрел Украины. Для этого они делали запас ракет.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

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"Россияне продолжают тактику террора. Они делали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы", — говорится в сообщении.

По его словам, оккупантам помогали "сумасшедшие союзники", в том числе Северная Корея. Прямо сейчас они совершают комбинированный обстрел всей страны.

"Они воюют даже с детьми. Украине есть чем отвечать", — подчеркнул руководитель ОП.

обстрелы Украины 28 ноября
Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, российская армия совершает массированную ракетную атаку на Украину. Неприятель обстреливает энергетические объекты страны.

Также мы писали, что взрывы уже раздавались в Киеве и на Волыни. Там введены экстренные отключения света.

Андрей Ермак обстрелы ракеты война в Украине свет

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