Обстрелы Украины 28 ноября — реакция Ермака

Ермак заявил, что Россия делала запас ракет для ударов по Украине
Российские войска еще ночью 28 ноября начали массированный обстрел Украины. Для этого они делали запас ракет.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.
Реакция Ермака на обстрелы Украины 28 ноября
"Россияне продолжают тактику террора. Они делали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы", — говорится в сообщении.
По его словам, оккупантам помогали "сумасшедшие союзники", в том числе Северная Корея. Прямо сейчас они совершают комбинированный обстрел всей страны.
"Они воюют даже с детьми. Украине есть чем отвечать", — подчеркнул руководитель ОП.
Напомним, российская армия совершает массированную ракетную атаку на Украину. Неприятель обстреливает энергетические объекты страны.
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