Удар по Луцку 28 ноября — часть города без света

Ремонт энергообъекта. Фото: ДТЭК

Российские войска с утра 28 ноября обстреляли Луцк. В результате попадания обесточена часть города, не работает электротранспорт.

Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук в своем Telegram.

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"Имеем несколько прилетов в нашем городе. До завершения воздушной тревоги не имеем права озвучивать, куда именно попали вражеские цели, но имеем отключение электроэнергии в части города. К сожалению, пока не работает электротранспорт. Работаем с перевозчиками для выпуска автобусов", — рассказал Полищук.

Мэр добавил, что, к счастью, пострадавших в результате обстрела нет. На месте работают все экстренные службы.

Учеников первой смены перевели на дистанционное обучение, во всех учебных заведениях будут работать "пункты несокрушимости".

Напомним, российская армия совершает массированную ракетную атаку на Украину. Захватчики обстреливают энергетические объекты страны.

Взрывы раздавались в Киеве, Хмельницком, Ивано-Франковске, а также на Львовщине.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что Россия делала запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре во время холодов.