Взрывы в Хмельницком 28 ноября — город атакуют ракеты

Спасатели на месте удара. Иллюстративное фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Взрывы в Хмельницком раздались утром 28 ноября. Российские оккупанты атакуют всю Украину ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.

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Взрывы в Хмельницком 28 ноября

Обновлено 08:34. В городе прогремели повторные взрывы.

Российские войска еще с ночи 28 ноября начали массированную ракетную атаку на Украину. Взрывы раздаются почти во всех городах, в том числе и в Хмельницком.

Воздушные силы накануне предупреждали о движении ракет в направлении города.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Скриншот сообщения мониторингового канала

В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях.

Воздушная тревога в Украине

Пока местные власти не рассказывали подробностей.

Напомним, утром 28 ноября оккупанты ударили по Луцку. В результате попадания обесточена часть города, не работает электротранспорт.

В целом россияне еще с ночи начали массированную ракетную атаку по украинским городам. Андрей Ермак сообщил, что они делали запас ракет для обстрелов Украины в холодное время.