Взрывы в Хмельницком 28 ноября — город атакуют ракеты

В Хмельницком раздались мощные взрывы — город под атакой ракет
Взрывы в Хмельницком раздались утром 28 ноября. Российские оккупанты атакуют всю Украину ракетами.
Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.
Взрывы в Хмельницком 28 ноября
Обновлено 08:34. В городе прогремели повторные взрывы.
Российские войска еще с ночи 28 ноября начали массированную ракетную атаку на Украину. Взрывы раздаются почти во всех городах, в том числе и в Хмельницком.
Воздушные силы накануне предупреждали о движении ракет в направлении города.
В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях.
Пока местные власти не рассказывали подробностей.
Напомним, утром 28 ноября оккупанты ударили по Луцку. В результате попадания обесточена часть города, не работает электротранспорт.
В целом россияне еще с ночи начали массированную ракетную атаку по украинским городам. Андрей Ермак сообщил, что они делали запас ракет для обстрелов Украины в холодное время.
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