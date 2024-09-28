Вибухи в Херсоні 28 вересня — що відомо

У Херсоні знову пролунали вибухи
28 вересня 2024 13:52
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters
Вибухи в Херсоні пролунали вдень, 28 вересня. Однак повітряної тривоги там не оголошено.
Про це повідомляє "Суспільне".
Читайте також:
Вибухи в Херсоні
"У Херсоні знову чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.
Наразі відомо, що ворог вбив дев'ять людей. Також поранення отримали 12.
Читайте Новини.LIVE!