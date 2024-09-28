Вибухи в Херсоні 28 вересня — що відомо

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи в Херсоні пролунали вдень, 28 вересня. Однак повітряної тривоги там не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Херсоні знову чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.

Наразі відомо, що ворог вбив дев'ять людей. Також поранення отримали 12.