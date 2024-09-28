Взрывы в Херсоне 28 сентября — что известно

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Херсоне раздались сегодня днем, 28 сентября. Однако воздушная тревога там не объявлена.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрывы в Херсоне

"В Херсоне снова слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 28 сентября армия России нанесла двойной удар по больнице и жилищному сектору в Сумах. Противник применил беспилотники.

Известно, что враг убил девять человек. Также ранения получили 12.