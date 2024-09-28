Взрывы в Херсоне 28 сентября — что известно

В Херсоне снова раздались взрывы
28 сентября 2024 13:52
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Reuters
Взрывы в Херсоне раздались сегодня днем, 28 сентября. Однако воздушная тревога там не объявлена.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Херсоне
"В Херсоне снова слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 28 сентября армия России нанесла двойной удар по больнице и жилищному сектору в Сумах. Противник применил беспилотники.
Известно, что враг убил девять человек. Также ранения получили 12.
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