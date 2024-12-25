Вибухи у Херсоні вдень 25 грудня — що відомо

У Херсоні знову чутно вибухи
25 грудня 2024 13:05
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen
Вибухи у Херсоні пролунали вдень, 25 грудня. Однак повітряної тривоги там не оголошено.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибухи у Херсоні
"У Херсоні знову чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 25 грудня окупанти здійснили масштабний комбінований удар по Україні, націлившись на об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури.
Також загарбники завдали удару по Івано-Франківській області. Ворог пошкодив критичну інфраструктуру.
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