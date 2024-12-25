Взрывы в Херсоне днем 25 декабря — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Херсоне прозвучали днем, 25 декабря. Однако воздушной тревоги там не объявлено.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Херсоне снова слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 25 декабря оккупанты осуществили масштабный комбинированный удар по Украине, нацелившись на объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

Также захватчики нанесли удар по Ивано-Франковской области. Враг повредил критическую инфраструктуру.