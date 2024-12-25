Взрывы в Херсоне днем 25 декабря — что известно

В Херсоне снова слышны взрывы
25 декабря 2024 13:05
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen
Взрывы в Херсоне прозвучали днем, 25 декабря. Однако воздушной тревоги там не объявлено.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Херсоне
"В Херсоне снова слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в ночь на 25 декабря оккупанты осуществили масштабный комбинированный удар по Украине, нацелившись на объекты топливно-энергетической инфраструктуры.
Также захватчики нанесли удар по Ивано-Франковской области. Враг повредил критическую инфраструктуру.
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