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Головна Армія У Херсоні пролунав сильний вибух

У Херсоні пролунав сильний вибух

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Дата публікації: 26 травня 2025 08:22
Вибухи в Херсоні 26 травня — що відомо
Дим у небі. Фото: ілюстративне Pixabay

У Херсоні вранці 26 травня зафіксовано вибухи. У області наразі не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".

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Вибухи в Херсоні — що відомо

Станом на ранок 26 травня в Херсонській області не оголошували повітряну тривогу. Карта повітряних тривог о 08:20 мала такий вигляд. 

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Карта повітряних тривог в Україні 26 травня о 08:20. Фото: скриншот

Додамо, що у Повітряних силах не попереджали про повітряні ворожі цілі в бік Херсонської області. Також причину вибуху не повідомляли наразі в Херсонській ОВА. 

Нагадаємо, кілька днів тому російська армія атакувала вокзал в Херсоні. 

Також російські війська часто атакують цивільних дронами та скидають вибухівку. Так кілька днів тому окупанти скинули боєприпас на авто.

Херсон вибух Херсонська область війна в Україні атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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