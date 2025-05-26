Вибухи в Херсоні 26 травня — що відомо

Дим у небі. Фото: ілюстративне Pixabay

У Херсоні вранці 26 травня зафіксовано вибухи. У області наразі не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".

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Станом на ранок 26 травня в Херсонській області не оголошували повітряну тривогу. Карта повітряних тривог о 08:20 мала такий вигляд.

Карта повітряних тривог в Україні 26 травня о 08:20. Фото: скриншот

Додамо, що у Повітряних силах не попереджали про повітряні ворожі цілі в бік Херсонської області. Також причину вибуху не повідомляли наразі в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, кілька днів тому російська армія атакувала вокзал в Херсоні.

Також російські війська часто атакують цивільних дронами та скидають вибухівку. Так кілька днів тому окупанти скинули боєприпас на авто.