Вибухи в Херсоні 26 травня — що відомо

У Херсоні пролунав сильний вибух
У Херсоні вранці 26 травня зафіксовано вибухи. У області наразі не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".
Вибухи в Херсоні — що відомо
Станом на ранок 26 травня в Херсонській області не оголошували повітряну тривогу. Карта повітряних тривог о 08:20 мала такий вигляд.
Додамо, що у Повітряних силах не попереджали про повітряні ворожі цілі в бік Херсонської області. Також причину вибуху не повідомляли наразі в Херсонській ОВА.
Нагадаємо, кілька днів тому російська армія атакувала вокзал в Херсоні.
Також російські війська часто атакують цивільних дронами та скидають вибухівку. Так кілька днів тому окупанти скинули боєприпас на авто.
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