Взрывы в Херсоне 26 мая — что известно

Дым в небе. Фото: иллюстративное Pixabay

В Херсоне утром 26 мая зафиксированы взрывы. В области пока не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільне".

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По состоянию на утро 26 мая в Херсонской области не объявляли воздушную тревогу. Карта воздушных тревог в 08:20 выглядела следующим образом.

Карта воздушных тревог в Украине 26 мая в 08:20. Фото: скриншот

Добавим, что в Воздушных силах не предупреждали о воздушных вражеских целях в сторону Херсонской области. Также причину взрыва не сообщали пока в Херсонской ОВА.

Напомним, несколько дней назад российская армия атаковала вокзал в Херсоне.

Также российские войска часто атакуют гражданских дронами и сбрасывают взрывчатку. Так несколько дней назад оккупанты сбросили боеприпас на авто.