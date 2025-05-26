Взрывы в Херсоне 26 мая — что известно

В Херсоне прогремел сильный взрыв
В Херсоне утром 26 мая зафиксированы взрывы. В области пока не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщили корреспонденты "Суспільне".
Взрывы в Херсоне — что известно
По состоянию на утро 26 мая в Херсонской области не объявляли воздушную тревогу. Карта воздушных тревог в 08:20 выглядела следующим образом.
Добавим, что в Воздушных силах не предупреждали о воздушных вражеских целях в сторону Херсонской области. Также причину взрыва не сообщали пока в Херсонской ОВА.
Напомним, несколько дней назад российская армия атаковала вокзал в Херсоне.
Также российские войска часто атакуют гражданских дронами и сбрасывают взрывчатку. Так несколько дней назад оккупанты сбросили боеприпас на авто.
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