Обстрелы Херсона 18 мая — РФ сбросила взрывчатку на авто

Поврежденный автомобиль в результате обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска 18 мая сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Херсоне. Пострадали два человека.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Реклама

Читайте также:

Обстрел автомобиля в Херсоне 18 мая

В ОВА рассказали, что в результате вражеской атаки пострадали двое мужчин в возрасте 64 и 51 лет. Они получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения.

Известно, что пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

Скриншот сообщения Херсонской ОГА

Напомним, ночью 18 мая оккупанты атаковали Украину дронами. Враг выпустил почти 300 БпЛА.

Так, РФ ударила по Киевской области в результате чего есть погибшая и трое раненых.