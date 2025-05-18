Обстрелы Херсона 18 мая — РФ сбросила взрывчатку на авто

РФ сбросила взрывчатку на машину в Херсоне — есть пострадавшие
Российские войска 18 мая сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Херсоне. Пострадали два человека.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Обстрел автомобиля в Херсоне 18 мая
В ОВА рассказали, что в результате вражеской атаки пострадали двое мужчин в возрасте 64 и 51 лет. Они получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения.
Известно, что пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним, ночью 18 мая оккупанты атаковали Украину дронами. Враг выпустил почти 300 БпЛА.
Так, РФ ударила по Киевской области в результате чего есть погибшая и трое раненых.
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