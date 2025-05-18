Обстріл України 18 травня — скільки безпілотників РФ збили сили ППО

Робота ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 18 травня атакували Україну 273 безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали Київська, Дніпропетровська та Донецька області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Загарбники запускали 273 ударні безпілотники типу Shahed та дрони-імітатори різних типів. Напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих російських безпілотників 18 травня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 08:00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 128 дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Наразі ще один російський безпілотник знаходиться в повітрі. Бойова робота продовжується.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 травня російські окупанти масовано атакували Київську область. Внаслідок обстрілу є загибла та троє поранених, у тому числі дитина.

Крім того, протягом доби загарбники завдавали ударів по Дніпропетровській області. На щастя, люди не постраждали.