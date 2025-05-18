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Главная Армия Оккупанты запустили 273 БпЛА по Украине — сколько удалось сбить

Оккупанты запустили 273 БпЛА по Украине — сколько удалось сбить

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Дата публикации 18 мая 2025 09:28
Обстрел Украины 18 мая — сколько беспилотников РФ сбили силы ПВО
Работа ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 18 мая атаковали Украину 273 беспилотниками. В результате обстрелов пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Захватчики запускали 273 ударные беспилотники типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов. Нападение оккупантов отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Обстріл України 18 травня
Количество сбитых российских беспилотников 18 мая. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 88 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, 128 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Сейчас еще один российский беспилотник находится в воздухе. Боевая работа продолжается.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 18 мая российские оккупанты массированно атаковали Киевскую область. В результате обстрела есть погибшая и трое раненых, в том числе ребенок.

Кроме того, в течение суток захватчики наносили удары по Днепропетровской области. К счастью, люди не пострадали.

война беспилотники Украина обстрелы оккупанты Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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