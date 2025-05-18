Обстріли Херсона 18 травня — РФ скинула вибухівку на авто

Пошкоджений автомобіль внаслідок обстрілів. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська 18 травня скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Херсоні. Постраждало двоє людей.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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В ОВА розповіли, що внаслідок ворожої атаки постраждали двоє чоловіків, віком 64 та 51 років. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення.

Відомо, що потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Скриншот допису Херсонської ОВА

Нагадаємо, вночі 18 травня окупанти атакували Україну дронами. Ворог випустив майже 300 БпЛА.

Так, РФ вдарила по Київській області внаслідок чого є загибла та троє поранених.