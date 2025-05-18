Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія Росіяни скинули вибухівку на автівку в Херсоні — є постраждалі

Росіяни скинули вибухівку на автівку в Херсоні — є постраждалі

Ua en ru
Дата публікації: 18 травня 2025 11:45
Обстріли Херсона 18 травня — РФ скинула вибухівку на авто
Пошкоджений автомобіль внаслідок обстрілів. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська 18 травня скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Херсоні. Постраждало двоє людей.

Про це повідомили в Херсонській ОВА

Реклама
Читайте також:

Обстріл автівки у Херсоні 18 травня

В ОВА розповіли, що внаслідок ворожої атаки постраждали двоє чоловіків, віком 64 та 51 років. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення. 

Відомо, що потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Обстріл автівки у Херсоні 18 травня
Скриншот допису Херсонської ОВА

Нагадаємо, вночі 18 травня окупанти атакували Україну дронами. Ворог випустив майже 300 БпЛА. 

Так, РФ вдарила по Київській області внаслідок чого є загибла та троє поранених. 

Херсон вибух обстріли автомобіль війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /