Враг атаковал Херсон из артиллерии - в ОВА назвали последствия

Россияне атаковали вокзал в Херсоне — детали от ОВА
Российские войска в воскресенье, 18 мая, совершили удар по Херсону. В городе поврежден железнодорожный вокзал, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.
Обстрел Херсона 18 мая
"Около 16:00 российские войска покрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона", — говорится в сообщении.
В ОВА уточнили, что под вражескими ударами снова оказалось здание железнодорожного вокзала и прилегающие улицы. В результате атаки повреждены частные дома и автомобили.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В то же время областные власти предупредили, что враг просматривает местность с дронов, чтобы нанести повторные удары.
Напомним, сегодня в Херсоне местные жители сообщали о взрывах.
Также недавно враг атаковал дроном гражданский автомобиль в Херсоне, пострадали два человека.
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