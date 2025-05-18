Враг атаковал Херсон из артиллерии - в ОВА назвали последствия

Поврежденный вокзал. Фото: Херсонская ОГА

Российские войска в воскресенье, 18 мая, совершили удар по Херсону. В городе поврежден железнодорожный вокзал, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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"Около 16:00 российские войска покрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона", — говорится в сообщении.

Поврежденный вокзал, фото: Херсонская ОГА

Поврежденный вокзал. Фото: Херсонская ОВА

В ОВА уточнили, что под вражескими ударами снова оказалось здание железнодорожного вокзала и прилегающие улицы. В результате атаки повреждены частные дома и автомобили.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В то же время областные власти предупредили, что враг просматривает местность с дронов, чтобы нанести повторные удары.

Скриншот поста ОВА

Напомним, сегодня в Херсоне местные жители сообщали о взрывах.

Также недавно враг атаковал дроном гражданский автомобиль в Херсоне, пострадали два человека.