Ворог атакував Херсон з артилерії — в ОВА назвали наслідки

Пошкоджений вокзал. Фото: Херсонська ОВА

Російські війська у неділю, 18 травня, здійснив удар по Херсону. В місті пошкоджено залізничний вокзал, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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"Близько 16:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений вокзал. Фото: Херсонська ОВА

Пошкоджений вокзал. Фото: Херсонська ОВА

В ОВА уточнили, що під ворожими ударами знову опинилась будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки й автомобілі.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Водночас обласна влада попередила, що ворог продивляється місцевість з дронів, аби завдати повторних ударів.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні місцеві мешканці повідомляли про вибухи.

Також нещодавно ворог атакував дроном цивільний автомобіль у Херсоні, постраждали двоє людей.