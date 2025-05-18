Ворог атакував Херсон з артилерії — в ОВА назвали наслідки

Росіяни атакували вокзал у Херсоні — деталі від ОВА
Російські війська у неділю, 18 травня, здійснив удар по Херсону. В місті пошкоджено залізничний вокзал, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.
Обстріл Херсона 18 травня
"Близько 16:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона", — йдеться у повідомленні.
В ОВА уточнили, що під ворожими ударами знову опинилась будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки й автомобілі.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Водночас обласна влада попередила, що ворог продивляється місцевість з дронів, аби завдати повторних ударів.
Нагадаємо, сьогодні у Херсоні місцеві мешканці повідомляли про вибухи.
Також нещодавно ворог атакував дроном цивільний автомобіль у Херсоні, постраждали двоє людей.
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