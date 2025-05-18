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Головна Армія Росіяни атакували вокзал у Херсоні — деталі від ОВА

Росіяни атакували вокзал у Херсоні — деталі від ОВА

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Дата публікації: 18 травня 2025 19:43
Ворог атакував Херсон з артилерії — в ОВА назвали наслідки
Пошкоджений вокзал. Фото: Херсонська ОВА

Російські війська у неділю, 18 травня, здійснив удар по Херсону. В місті пошкоджено залізничний вокзал, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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"Близько 16:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона", — йдеться у повідомленні.

Залізничний вокзал Херсона після артилерійського удару РФ
Пошкоджений вокзал. Фото: Херсонська ОВА
Руйнування на вулицях Херсона: наслідки обстрілу окупантів
Пошкоджений вокзал. Фото: Херсонська ОВА

В ОВА уточнили, що під ворожими ударами знову опинилась будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки й автомобілі. 

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Водночас обласна влада попередила, що ворог продивляється місцевість з дронів, аби завдати повторних ударів.

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні місцеві мешканці повідомляли про вибухи.

Також нещодавно ворог атакував дроном цивільний автомобіль у Херсоні, постраждали двоє людей.

російські війська Херсон обстріли війна в Україні артилерія
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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